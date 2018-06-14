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Смартфон Galaxy S9 обрушил операционную прибыль Samsung

Сегодня, 02:30

Южнокорейская корпорация является единственным в мире производителем всех видов бытовой техники, благодаря чему ее выручка постоянно растет. Однако в текущем году что-то пошло не так.

Во второй половине марта на мировой рынок смартфонов вышли Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+. На протяжении месяца флагманы продавались хорошо, однако ближе к маю спрос на них резко упал. Теперь компания может не успеть продать до конца 2018 года 30 млн девайсов, чего с ней не случалось с момента выпуска Galaxy S3. Масла в огонь подлили и телевизоры Samsung, также внезапно утратившие спрос.

Однако именно смартфон Galaxy S9 обрушил операционную (с вычетом расходов) прибыль южнокорейского техногиганта. Как Samsung будет выходить из кризиса, пока что неизвестно.

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