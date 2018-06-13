«Даром никому не нужны»: Apple в очередной раз снизила цены на iPhone 6s

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На фоне появления новых, незначительно уступающих по своим параметрам предложений из Китая и Южной Кореи, продукция Apple всё больше становится невостребованной на рынке.

Падение стоимости смартфона iPhone 6s достигло очередной критической отметки. Компания Apple, стремясь поднять спрос на данную модель, в очередной раз снизила цены на гаджет. Несмотря на то, что девайс был представлен в 2015 году, он по-прежнему мог бы конкурировать с многими устройствами на рынке, если бы не его цена. Инженеры даже обновили гаджет в 2016 году, добавив ему ПЗУ.

Первоначально вариант на 32 Гб предлагался по цене в 48 тысяч рублей. Сегодня его можно приобрести уже за 25 тысяч рублей, но, как показывает практика, устаревшие модели втридорога даром никому не нужны. Снижение цен вряд ли спасёт положение iPhone 6s, ведь те же китайские или южнокорейские производители предлагают смартфоны с похожей аппаратной составляющей, но на порядок дешевле.

Между тем, наценка на бренде отображается на спросе не только со старыми моделями. В частности, недавно стало известно, что Apple предложила поставщикам «сбавить обороты» из-за того, что востребованность в продукции упала на 20%. К чести руководства компании, там уже сделали выводы. Недавно появилась информация, что следующий iPhone будет дешевле предыдущих моделей.