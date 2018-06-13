VistaNews.ru


Спрос упал: Apple стала закупать меньше компонентов для iPhone X

Сегодня, 12:35

Популярность «яблочного» флагмана пошла на спад. Тим Кук и коллеги боятся перепроизводства продукции, урезав на 20% заказы деталей.

На складах Apple накопилось немалое количество компонентов для iPhone X. В скором времени предложение может превысить спрос, переживает производитель. Продажи «яблочного» флагмана упали из-за активного поведения на мировом рынке конкурентов. Американская корпорация стала закупать меньше деталей, пытаясь опередить негативные прогнозы аналитиков.

Параллельно Samsung готовит к премьере смартфон Galaxy S10 с экраном на 100% поверхности передней панели. Это еще один удар по спросу iPhone X.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Аналитики рассказали, сможет ли Galaxy S9 превзойти iPhone X

Производитель чехлов показал iPhone SE2 с «монобровью» iPhone X

Слабые продажи iPhone X вызвали перепроизводство OLED-экранов

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем