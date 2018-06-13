Спрос упал: Apple стала закупать меньше компонентов для iPhone X

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Популярность «яблочного» флагмана пошла на спад. Тим Кук и коллеги боятся перепроизводства продукции, урезав на 20% заказы деталей.

На складах Apple накопилось немалое количество компонентов для iPhone X. В скором времени предложение может превысить спрос, переживает производитель. Продажи «яблочного» флагмана упали из-за активного поведения на мировом рынке конкурентов. Американская корпорация стала закупать меньше деталей, пытаясь опередить негативные прогнозы аналитиков.

Параллельно Samsung готовит к премьере смартфон Galaxy S10 с экраном на 100% поверхности передней панели. Это еще один удар по спросу iPhone X.