VistaNews.ru


Дисплей Samsung Galaxy S10 займёт 100% лицевой панели

Сегодня, 11:28

Инновационная технология позволит избавиться от разговорного динамика и заменить его на другую разработку.

Новый флагман от компании Samsung Electronics – Samsung Galaxy S10 - может получить самый настоящий безграничный дисплей. На выставке Society of Information Displays 2018 предстаивтели бренда намекнули, что экран устройства займёт 100% лицевой панели. В частности, на стенде Samsung рассказывали о необычной технологии.

Специалисты компании представили концепцию Sound integrated into display в корпусе смартфона Samsung Galaxy S9+. Данная идея подразумевает отключение разговорного динамика, поскольку звук передаётся при помощи вибраций дисплея. Это позволяет избавиться от верхней и нижней рамок на лицевой панели устройства и интегрировать в девайс самый настоящий безграничный дисплей. На вопрос о том, можно ли ждать такого решения уже в Samsung Galaxy S10, представитель бренда ответил, что Samsung к этому стремится.

Ранее стало известно, что новый iPhone получит камеру как у Google Pixel. Инновационная технология позволит усовершенствовать сенсор и сделать его боле чувствительным. Таким образом, камеры Apple с одним объективом будут не хуже аналогов со сдвоенными модулями.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Samsung Galaxy S10 появится встроенная в экран фронтальная камера

Инсайдеры рассекретили технические особенности Samsung Galaxy S10

5G появится в Samsung Galaxy S10

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем