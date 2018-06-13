Дисплей Samsung Galaxy S10 займёт 100% лицевой панели

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Инновационная технология позволит избавиться от разговорного динамика и заменить его на другую разработку.

Новый флагман от компании Samsung Electronics – Samsung Galaxy S10 - может получить самый настоящий безграничный дисплей. На выставке Society of Information Displays 2018 предстаивтели бренда намекнули, что экран устройства займёт 100% лицевой панели. В частности, на стенде Samsung рассказывали о необычной технологии.

Специалисты компании представили концепцию Sound integrated into display в корпусе смартфона Samsung Galaxy S9+. Данная идея подразумевает отключение разговорного динамика, поскольку звук передаётся при помощи вибраций дисплея. Это позволяет избавиться от верхней и нижней рамок на лицевой панели устройства и интегрировать в девайс самый настоящий безграничный дисплей. На вопрос о том, можно ли ждать такого решения уже в Samsung Galaxy S10, представитель бренда ответил, что Samsung к этому стремится.

Ранее стало известно, что новый iPhone получит камеру как у Google Pixel. Инновационная технология позволит усовершенствовать сенсор и сделать его боле чувствительным. Таким образом, камеры Apple с одним объективом будут не хуже аналогов со сдвоенными модулями.