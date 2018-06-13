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Эксперты: Интернет на Samsung Galaxy S9 работает быстрее, чем на iPhone X

Сегодня, 09:34

Скорость загрузки на девайсе от Samsung опережает показатели гаджета Apple более, чем на треть.

Эксперты протестировали работу мобильного интернета на двух флагманских смартфонах iPhone X и Samsung Galaxy S9. Результаты эксперимента удивили его авторов. Как оказалось в итоге, интернет на девайсе от южнокорейского бренда Samsung работает на 34% быстрее, чем у конкурента от Apple. Специалисты подчёркивают, что использовали сети одного оператора связи в одном и том же месте.

В частности, оказалось, что граничная скорость закачки у Galaxy S9 составляет 41,8 Мбит/с, отдачи - 11,36 Мбит/с. Что касается iPhone X, то здесь показатели составляют 31,18 Мбит/с и 9,88 Мбит/с соответственно. Загрзка отстаёт у «яблочного» гаджета на 34%, отдача – на 15%.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S9+ «порвал» Apple iPhone X по скорости работы. Причиной тому послужил тот факт, что на вооружении гаджета от южнокорейской компании имеется больший объём оперативной памяти.

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