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Apple заменит в iPhone разъём Lightning на USB Type C

Сегодня, 08:28

Данный шаг призван унифицировать зарядные устройства и аксессуары для iPhone, но может также негативно сказаться на кошельке пользователей.

Компания Apple готовится заменить уже ставшие традиционными разъёмы Lightning в своём iPhone на USB Type C. Данный вариант в настоящее время приобретает всё большую популярность. Такого рода решения позволяют ускорить передачу файлов, а также сделать использование разъёма более удобным и комфортным. Эксперты считают, что USB Type C даст возможность унифицировать зарядные устройства для iPhone, однако в то же время пользователям «яблочной» продукции придётся раскошелиться на новые аксессуары. Подобная идея уже была реализована в Macbook Pro 2016 года. В целом USB Type C здесь прижился и показал себя хорошо, что, вероятно, повлияло на решение руководства Apple. Когда можно будет увидеть новый разъём в iPhone, а также какая именно модель станет первой с подобного рода нововведением, не известно.

Ранее эксперты заявили, что новый iPhone будет похож на iPhone 5s. Специалисты сравнили несколько утечек о внешнем виде грядущего гаджета. С чем связано решение компании сделать новинку похожей на старую модель, не объясняется.

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