Умный будильник Sensorwake Trio разбудит пользователя запахом

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Несмотря на желание разработчиков собрать на KickStarter всего 30 тысяч долларов на проект, желающих поддержать инновацию оказалось намного больше.

Новый умный будильник Sensorwake Trio, который сможет будить пользователя весьма оригинальным образом, намерены начать производить представители одного из новых стартапов. Разработчики утверждают, что устройство в любом случае разбудит человека, так как помимо световых и шумовых эффектов, оно намерено пользоваться специфическим запахом. Авторы уже объявили на KickStarter сбор средств на своё изобретение. Первоначально планировалось собрать не менее 30 тысяч долларов на проект, однако желающих поддержать идею оказалось намного больше. Всего за три часа с момента открытия платежей за Sensorwake Trio «проголосовали» на 12 тысяч долларов. Ожидается, что девай будет стоит 79 долларов. Новинка должна поступить в продажу уже осенью.

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