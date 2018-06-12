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Блогер изучил, насколько водоустойчивым является разрекламированный смартфон от компании Apple.

iPhone X выжил после двух недель нахождения на дне реки. В США удалось реанимировать смартфон iPhone, который пролежал на дне реки длительное время. Как оказалось, гаджет выжил, несмотря на то, что на протяжении двух недель находился в воде. Блогер Man + Water, который проводит исследование водоёмов на предмет обнаружения интересных находок, опубликовал ролик, где рассказал удивительную историю реанимации девайса. Он нашёл его в одной из рек. Мужчина достал iPhone, осушил на протяжении трёх дней и сумел запустить. Man + Water вычислил личность владельца, коим оказалась молодая девушка, связался с ней и отправил гаджет по почте. Американка чрезвычайно обрадовалась такому поступку. Тем более, что блогер отправил ей фирменную футболку с логотипом своего канала. При каких обстоятельствах девушка потеряла свой телефон, не сообщается. Как известно, iPhone X имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP67. Это позволяет ему без последствий находиться на глубине до одного метра в течение 30 минут.

Ранее мы писали, что покупатель обнаружил сразу два бракованных iPhone X на витрине магазина. Молодой человек сразу же сообщил об этом в социальных сетях.