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Цены на Samsung Galaxy S8+ упали до критической отметки

Сегодня, 09:25

Гаджет, который в прошлом году имел статус флагмана, продают всего за 33 600 рублей.

Не секрет, что даже самые топовые смартфоны со временем существенно теряют в цене, однако когда речь идёт о флагманских девайсах именитых брендов, ажиотаж вырастает в разы. Так произошло и с Samsung Galaxy S8+. Цены на него и вовсе недавно упали до критической отметки. Специалисты в области рыночных технологий утверждают, что сейчас самое удачное время для приобретения данной модели, поскольку в рублёвом эквиваленте за неё в формации с 64 ПЗУ просят всего 33 600 рублей. В связи с тем, что прогнозы относительно курса российской национальной валюты не очень оптимистичны, данный показатель может стать оптимальным для российского покупателя. При этом стоит отметить, что Samsung Galaxy S8+ мало в чём уступает флагману этого года в лице Samsung Galaxy S9+. Новинка лишь по некоторым показателям обходит предшественника, но стоит на порядок дороже.

А между тем и сам Samsung Galaxy S9 существенно теряет в цене. Недавно стало известно, что в сравнении с показателями начала продаж и результаты текущей реализации существенным образом снизились. Новинку можно приобрести по гораздо более демократичной цене, чем ранее.

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