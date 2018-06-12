iPhone массово ломаются спустя 1,5 года активного пользования

Сегодня, 08:40

В 2016 году компания Apple выпустила iPhone 7 и iPhone 7 Plus, считавшиеся, до недавнего времени, самыми надежными «яблочными» смартфонами. Однако сейчас юзеры несут свои «семерки» в сервисные центры, жалуясь на нерабочий микрофон.

Работа iPhone 7 и iPhone 7 Plus не вызывала вопросов на протяжении 1,5 года активного пользования. Недовольства юзеров были связаны исключительно с расцветкой Jet Black, «слетающей от воздуха». Однако сейчас всплыла новая, более серьезная проблема. «Семерки» массово ломаются из-за постоянных деформаций корпуса, невидимых для человеческого глаза. Аудиочип постоянно отходит от материнской платы, выводя из строя микрофон. Исправить поломку можно исключительно в сервисном центре, заплатив от 3 до 9 тыс. рублей.

Apple внимательно изучает внезапно возникшую проблему. Стоит ли переживать владельцам последних версий iPhone, узнаем спустя пару месяцев.