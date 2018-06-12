VistaNews.ru


iPhone массово ломаются спустя 1,5 года активного пользования

Сегодня, 08:40

В 2016 году компания Apple выпустила iPhone 7 и iPhone 7 Plus, считавшиеся, до недавнего времени, самыми надежными «яблочными» смартфонами. Однако сейчас юзеры несут свои «семерки» в сервисные центры, жалуясь на нерабочий микрофон.

Работа iPhone 7 и iPhone 7 Plus не вызывала вопросов на протяжении 1,5 года активного пользования. Недовольства юзеров были связаны исключительно с расцветкой Jet Black, «слетающей от воздуха». Однако сейчас всплыла новая, более серьезная проблема. «Семерки» массово ломаются из-за постоянных деформаций корпуса, невидимых для человеческого глаза. Аудиочип постоянно отходит от материнской платы, выводя из строя микрофон. Исправить поломку можно исключительно в сервисном центре, заплатив от 3 до 9 тыс. рублей.

Apple внимательно изучает внезапно возникшую проблему. Стоит ли переживать владельцам последних версий iPhone, узнаем спустя пару месяцев.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Apple признаёт проблему с микрофонами в iPhone 7 и 7 Plus на iOS 11.3

Эксперты составили ТОП смартфонов, которые чаще всего ломаются в России

Apple скоро стартует продажи iPhone X в новом цвете

Главное за неделю

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для...

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи...

Рекомендуем