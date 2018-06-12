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Камера бюджетного Xiaomi Redmi 5 догнала по качеству iPhone 7 Plus

Сегодня, 03:45

Специалисты решили проверить, сильно ли влияет цена смартфона на его качество, и для этих целей были взяты на проверку две популярные модели известных компаний. Разница в цене устройств большая, ведь «яблочная» модель обходится покупателю дороже почти в 4 раза (30 тысяч рублей против 8).

Как показали эксперименты при разных условиях, камера бюджетного Xiaomi Redmi 5 догнала по качеству iPhone 7 Plus. Выяснилось, что при дневной съемке фотографии на смартфонах получаются примерно одинаковые, если на более дешевой модели включен режим HDR, а во время использования вспышки оба гаджета имеют шум и смазанность картинки, что приравнивает их к общему знаменателю.

Однако iPhone немного опередил соперника при макросъемке, но не слишком значительно, а селфи на обеих моделях оказались одинаково хорошими. Поэтому эксперты пришли к выводу, что причин переплачивать у потребителя фактически нет, ведь бюджетные модели достаточно качественные и способны создавать яркие и четкие снимки.

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