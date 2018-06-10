Новый iPhone получит камеру как у Google Pixel

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Ожидается, что подобная инициатива позволит Apple сделать сенсоры смартфона более чувствительными.

Камеру как у Google Pixel наверняка получит одна из следующих моделей iPhone. Компания Apple на днях запатентовала подобную технологию и готовится внедрить её на практике. Ожидается, что такое решение позволит усовершенствовать одиночную камеру. По мнению экспертов, это такие камеры не будут ни в чём уступать девайсам с двойным сенсором. Всё это за счёт того, что их модули станут намного чувствительнее. Специалисты уверены, что новый iPhone даже с одним объективом сможет качественно выполнить эффект Боке – размытие заднего плана и иметь более усовершенствованный режим HDR. По некоторой информации, такую камеру получит бюджетный iPhone 2018 года с ЖК-экраном. Дата его выпуска пока не разглашается.

Ранее мы писали, что Apple оценила новый iPhone X Plus в $1000. Новинка получит 6,5-дюймовый экран.