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Xiaomi Mi8 SE прошёл тест на производительность в AnTuTu

Сегодня, 00:30

На рынке девайсов появляются всё новые изделия, которыми производитель хочет заинтересовать любителей мобильных устройств. Компания Xiaomi продемонстрировала возможности своей новинки.

Смартфон Mi8 SE прошёл тест на то, какую производительность сможет показать в AnTuTu. Результаты оказались вполне удовлетворительными.

Это устройство имеет в своей базе флагманский процессор Snapdragon 710.

Тест, основанный на бенчмаркинге, показал, что Xiaomi Mi8 SE набрал целых 167 249 баллов. Это значительно превосходит производительность устройств с  Snapdragon 660.

В то же время, смартфон несколько «не дотягивает» до девайсов со Snapdragon 835.

Презентация Mi8 SE состоялась 31 мая. Покупатель может выбрать устройство с «оперативкой» в 4 или в 6 Гб. Размер дисплея 5,8 дюймов. Его разрешение 2160х1080.

В основе девайса ОС Android 8.1 Oreo. Аккумулятор также достаточно ёмкий. Его показатель – 3120 мАч.

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