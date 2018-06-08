VistaNews.ru


«Нейроботикс» создаст первую в России гарнитуру «мозг-компьютер»

Сегодня, 15:59

В РФ появится устройство «Нейроплей-8С», способное вне лабораторных условий установить связь между мозгом и компьютером.

Сейчас компания «Нейроботикс» готовит первую в России гарнитуру «мозг-компьютер» к серийному производству. Не ранее конца 2018 года производитель создаст в РФ новый сегмент рынка Smart-техники.

«Нейроплей-8С» повысит качество жизни инвалидов. 13 млн россиян с ограниченными возможностями считаются потенциальными пользователями суперсовременного устройства «Нейроботикса». С помощью гарнитуры они смогут управлять роботами, тренируя когнитивные способности.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Samsung и Microsoft представят на IFA 2018 гарнитуру смешанной реальности

В Windows 10 появится инновационная функция сопряжения беспроводной гарнитуры

Intel разрабатывает компьютер с поддержкой 5G

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

Ирландцу удалось запечатлеть лох-несское чудовище

Оуэн О’Фадаган утверждает, что ему, фанату Несси, несказанно повезло, так как у него есть...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи констатировали...

Cамое популярное в социальных сетях