«Нейроботикс» создаст первую в России гарнитуру «мозг-компьютер»

Сегодня, 15:59

В РФ появится устройство «Нейроплей-8С», способное вне лабораторных условий установить связь между мозгом и компьютером.

Сейчас компания «Нейроботикс» готовит первую в России гарнитуру «мозг-компьютер» к серийному производству. Не ранее конца 2018 года производитель создаст в РФ новый сегмент рынка Smart-техники.

«Нейроплей-8С» повысит качество жизни инвалидов. 13 млн россиян с ограниченными возможностями считаются потенциальными пользователями суперсовременного устройства «Нейроботикса». С помощью гарнитуры они смогут управлять роботами, тренируя когнитивные способности.