"Нереально": Samsung Galaxy S10 поддержит сразу 3 активные SIM-карты

Сегодня, 10:25

Южнокорейский производитель Samsung продолжает погоню на сверхпрогрессивным конкурентом Apple, пытаясь оборудовать новый флагманский смартфон не имеющими аналогов функциями.

Galaxy S10 поддержит сразу 3 активные SIM-карты, утверждают близкие к компании Samsung источники. Презентация флагмана состоится через полгода, поэтому сейчас техногигант прорабатывает все возможные комплектации флагмана. Все слоты SIM-карт смогут функционировать одновременно.

Если кому-то из пользователей покажется не совсем практичным использование сразу трех «симок», он сможет вставить в третий слот microSD-карту с объемом памяти до 2 Тб. Samsung не уточнил, сколько SIM-карт смогут одновременно работать в сети 4G LTE.

Поклонники бренда Samsung рады предстоящему нововведению. Они обсудили новинку в соцсетях, сообщив, что это "нереально круто".