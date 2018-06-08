Huawei оценила смартфон Honor 7C Pro с двойной камерой в 14 000 рублей

Сегодня, 08:52

Кому «Прямая линия» с Путиным, а кому презентация Honor 7C Pro от китайского техногиганта Huawei стала главным событием 7 июня. Уже в середине месяца девайс с двойной камерой зайдет на российский рынок Smart-техники.

Флагман Honor 7C Pro обзаведется 5,99-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1440х720 пикселей. На обороте смартфона расположена сдвоенная камера (13+2 Мп) и сканер отпечатка пальца, фронтальная камера имеет 8-Мп объектив.

Функционировать Honor 7C Pro будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 450. Также под «капотом» скрывается аккумулятор емкостью 3000 мАч, 32 Гб «оперативки» и полный набор (за исключением NFC) беспроводных модулей.

Компания Huawei оценила смартфон с двойной камерой на ОС Android 8.0 в 14 000 рублей. В середине июня Honor 7C Pro в черном, синем и золотом цветах зайдет на российский рынок Smart-техники.

Ранее китайский техногигант презентовал игровой смартфон Honor Play. Особое внимание к себе приковала «пугающая» технология GPU Turbo, способная разогнать производительность графического процессора на 60%, при этом снизив на 30% энергопотребление девайса.