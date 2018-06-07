В Apple Watch теперь можно отслеживать симптомы болезни Паркинсона

Сегодня, 15:08

Представители Apple рассказали о новой опции в рамках презентации обновлённой ОС WatchOS 5 на конференции WWDC 2018.

Отслеживать симптомы болезни Паркинсона теперь можно в Apple Watch. Гаджет сможет в режиме реального времени мониторить состояние пользователя. Предустановленное приложение позволяет фиксировать тремор (дрожание рук) и дискинезию (непроизвольные движения разных частей тела). Специальная статистика покажет, когда и с какой периодичностью проявлялись те или иные симптомы. Новинка призвана облегчить жизнь людей, страдающих болезнью Паркинсона, поскольку для отслеживания симптомов, как правило, необходимо обращаться к специалисту. Соответствующие разъяснения представители Apple дали сегодня на конференции WWDC 2018, где презентовали обновленную операционную систему WatchOS 5.

Ранее мы писали, что в Японии Apple Watch спасли владельца от сердечного приступа. Гаджет вовремя прислал уведомление о нарушении работы кровеносной системы.