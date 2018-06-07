Новый Xiaomi Mi A2 появился в Geekbench

Сегодня, 14:07

Новинка ещё не вышла, но вот результаты синтетических тестов уже известны. Стоит отметить, что предыдущая версия смартфона Xiaomi Mi A1 была и остаётся очень популярной.

Новый Xiaomi Mi A2 набрал в Geekbench в одноядерном тесте 1630 очков, а в многоядерном целых 4657 очков. Опубликованные данные подтверждают слухи о характеристиках мобильного устройства, которые попадали в Сеть раньше.

Xiaomi Mi A2 будет обладать дисплеем с разрешением 2160 на 1080 точек, то есть Full HD+, а также соотношением сторон 18 на 9. Работать новинка будет на 8-ядерном процессоре с частотой 2,2 ГГц. Ожидаются две модификации устройства – с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, а также с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

В Xiaomi Mi A2 также появился сдвоенный модуль основной камеры. Один будет иметь разрешение в 20 Мп, а второй в 12 Мп. «Фронталка» получит целых 20 Мп.

Работать всё железо будет от аккумулятора в 2910 мАч. Хотя он вышел и не самым ёмким, но радует наличие функции быстрой зарядки третьего поколения. Управлять системой пользователь будет при помощи ОС Android 8.1 Oreo.