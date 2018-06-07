Цены на Samsung Galaxy S9 рухнули до критической отметки

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В сравнении с первоначальной стоимостью флагман можно приобрести на российском рынке на треть дешевле.

Цены на смартфон Samsung Galaxy S9 продолжают стремительное падение. Аналитики установили, что к настоящему времени они и вовсе рухнули до критической отметки. По некоторым данным, девайс, который впервые дебютировал на рынке в марте, потерял в цене до трети от своей первоначальной стоимости. Уже сегодня некоторые ретейлеры готовы отдать девайс за 40 990 рублей. Гаджет предлагается в трёх расцветках – платиновой, фиолетовой и черной. Как известно, Samsung Galaxy S9 имеет флагманские характеристики, в том числе 5,8-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением QHD+, процессор Exynos 9810, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, камеры на 12 Мп и 8 Мп. Аналитическую сводку подготовил портал Akket.com.

Ранее мы писали, что магазин «Связной» предлагает Samsung Galaxy S9 за 1 рубль. Условия акции, а также срок е действия сеть разместила на своём официальном сайте.