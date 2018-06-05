Intel рассказала, как уменьшить потребление энергии ноутбуков вдвое

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В компании разработали новую уникальную технологию, которая при определённых условиях увеличит длительность автономной работы.

Компания Intel рассказала, как уже в скором времени получится уменьшить потребление энергии ноутбуков вдвое. В основу заложена новая технология Low Power Display. Её официально представили на технологической выставке Computex 2018. Общее потребление экранов с такой технологией не должно превышать 1 ватта. Сейчас разработкой новых мониторов занимаются специалисты компании Sharp совместно с Innolux. Отмечается, что функция будет также доступна и на планшетах, которые "превращаются" в ноутбуки.

В компании расстроили владельцев ноутбуков, так как вышеуказанная технология будет работать исключительно на новых моделях. Конечно же, чтобы ноутбук работал на 4-8 часов быстрее, в нём должен быть чип Intel, а не AMD или NVIDIA.