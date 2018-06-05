Apple оценила новый iPhone X Plus в $1000

Сегодня, 09:19

Последователь десятой серии «яблочных» смартфонов получит 6,5-дюймовый дисплей и ценник в тысячу долларов, выйдя на один уровень с линейкой MacBook.

Компания Apple ведет очень грамотную ценовую политику. Презентовав осенью 2017 года сверхуспешный iPhone X и захватив треть мировой прибыли от продажи смартфонов, «яблочный» техногигант стремится удержать стоимость своей техники на максимально высоком уровне, не выходя за рамки разумного, а также сохранить спрос на iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Новый iPhone X Plus решит все задачи Apple. Компания оценила смартфон с 6,5-дюймовым экраном в $1000, а значит, не желающие переплачивать за «десятку» юзеры продолжат брать «восьмерки», а более обеспеченные клиенты раскупят новинку в достаточном количестве.

Эксперты ожидают от Apple презентации в текущем году трех моделей iPhone. Все они унаследуют дизайн «десятки», технологию Face ID и безрамочный экран. Приятным дополнением станет доступная LCD-матрица.