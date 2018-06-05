Глава Apple признался в зависимости от iPhone

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Тим Кук рассказывал СМИ о новой функции Screen Time в платформе iOS 12, параллельно пожаловавшись на чрезмерное «залипание» в «яблочные» смартфоны.

«Я думал, что был относительно дисциплинированным на этот счет», - признался в зависимости от iPhone глава Apple.

Как раз Screen Time в операционной системе iOS 12 изменила мнение Тима Кука. Пользуясь смартфоном с новой функцией, американский бизнесмен начал слишком часто отвлекаться на него. Сам iPhone не вызывает зависимости, оторваться от «залипания» не позволяют суперсовременные примочки, признался гендиректор Apple.

С аналогичной проблемой могут столкнуться миллионы владельцев «яблочных» смартфонов по всему миру, когда запустят функцию Screen Time. Эта мысль настораживает Тима Кука, ведь он стремится производить вдохновляющие и удовлетворяющие юзеров девайсы, которые при этом не будут отнимать чрезмерное количество свободного времени.