Google Pixel 3XL способен «убить» iPhone SE 2

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Эксперты разделились во мнениях о поводу актуальности созданного конгломератом гаджета, но чашу весов перевесила модификация и наполнение смартфона. Пресс-релиз новинки состоялся за границей пару дней назад, а россияне смогут оценить гаджет по промо-ролику и списку уникальных опций. Компания Google может заполучить рынок продаж и вновь вернуть себе былую славу.

Специалисты рынка продаж в США оценили появление новинки от компании Google. Pixel 3XL способен, по их мнению, решить давнее противостояние Google и Apple, а именно - "убить" еще не вышедший iPhone SE 2.

Новинка получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3XL - 6,2-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. Согласно более ранним утечкам, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне.