WWDC 2018: Apple презентует сверхмощный MacBook Pro с 32 Гб ОЗУ

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Всемирная конференции разработчиков на платформах Apple не ограничится демонстрацией исключительно платформ iOS, macOS, tvOS и watchOS. «Яблочная» компания не подвела, подготовив ноутбук невиданной силы.

Главным экспонатом WWDC 2018 станет сверхмощный MacBook Pro с 32 Гб ОЗУ. Apple оборудовала новый гаджет 6-ядерным процессором последнего поколения Intel Core i7-8750H, сделав из впечатляющей комплектации «начинку» невиданной силы. Эксперты прогнозируют, MacBook Pro с 32 Гб оперативки превзойдет все ожидания пользователей. К слову, «яблочный» ноутбук набрал 4,9 тыс. и 22,3 тыс. баллов в одно- и многоядерных проверках, заставив ахнуть видевших все в мире компьютерной техники специалистов.

Ранее американские СМИ расстроили почитателей гаджетов Apple, заявив, что «яблочный» техногигант презентует на WWDC 2018 только обновленные ОС. Впрочем, новость о MacBook Pro с 32 Гб ОЗУ – тоже слух. Занавес тайн раскроется 6 июня.