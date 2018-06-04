Udoo выпустит супермощный одноплатный ПК 12х12 см

Сегодня, 07:15

Устройство работает на очень производительном процессоре AMD Ryzen. При этом стоимость компьютера размером со смартфон будет довольно низка – в районе 200 долларов.

Компания Udoo выпустит супермощный для своих габаритов ПК. Устройство будет одноплатным с размером 12х12 см. Udoo Bolt V8, именно так называется компьютер, уже появился на площадке Kickstarter. Разработчики изначально хотели собрать сумму в 100 тысяч долларов, но она уже превысила отметку в 300 тысяч долларов, хотя у компании в запасе ещё несколько месяцев.

Говоря о параметрах стоит отметить, что Udoo Bolt V8 и Udoo Bolt V3 будут отличаться только процессорами. В первом случае это будет Ryzen Embedded V1605B, а во втором V1202B. Первый имеет четыре ядра SMT и GPU Radeon Vega 8 с 512 потоковыми процессорами. То есть система отлично подойдёт даже для игр начального уровня.

Udoo Bolt V8 будет обладать 32 ГБ памяти и всеми необходимыми слотами.

Считается, что Udoo Bolt V8 выйдет уже в декабре. Считается, что младшая модель поступит на рынок со стоимостью в 230 долларов, а за старшую придётся отдать 280 долларов.