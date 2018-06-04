Новый бюджетный роутер Xiaomi Mi WiFi Router 4 получил награду

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Новинка была отмечена престижной премией Reddot Award 2018. Устройство способно не только подключить к себе около 30 человек, но и взаимодействовать с системой умного дома. Кроме того, его дизайн, прочность, лёгкость и мощность стали главной причиной популярности и награждения.

Недавно, 22 мая, компания Xiaomi представила новый бюджетный роутер Xiaomi Mi WiFi Router 4, который пришёл на смену 3-ей модели. Для заказов он стал доступен уже 25 мая. С того времени тысячи людей по всему миру избавились от старых роутеров, купив новое устройство.

Xiaomi Mi WiFi Router 4 получился лёгким, красивым, мощным, а самое главное – дешёвым со стоимостью в 31 доллар. Прекрасный дизайн роутера недавно даже получил престижную награду Reddot Award 2018. В новом внешнем виде 4-ой модели появились плавные линии, а нижняя часть алюминиево-магниевого корпуса обзавелась отверстиями для снижения температурной нагрузки на саму «начинку» устройства.

Говоря об аппаратной части стоит отметить, что Xiaomi Mi WiFi Router 4 работает на процессоре MediaTek MT 7621A. Благодаря ему к роутеру могут подключится 28 устройств одновременно. ОЗУ и ПЗУ производитель установил 128 МБ.

Новинка обладает 4 антеннами: две из них работают с диапазоном в 2,5 ГГц, а ещё две с диапазоном 5 ГГц. В отличии от других моделей Xiaomi Mi WiFi Router их нельзя снять.

Роутер также можно подключить к системе умного дома. Это очень удобно, ведь в современном мире подобные системы стали очень популярны.