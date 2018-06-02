Провал Samsung: У Galaxy A8 критичные проблемы со звуком

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В сражении с Apple Samsung явно терпит бедствие. Еще одним поводом для такого мнения стала недоработка в смартфоне Galaxy A8 2018 года выпуска.

Критичные проблемы со звуком гаджет демонстрирует при воспроизведении музыки, в том числе во время входящего звонка. Недоработка Samsung проявилась у множества пользователей. Они заявляют, что сразу после покупки Galaxy A8 работал нормально, проблем со звуком не наблюдалось, однако после обновления ПО, динамики стали работать хуже.

Первые проблемы начали проявляться еще в марте, однако массовые жалобы начались только сейчас. Эксперты предположили, что критичные проблемы со звуком начались из-за работы аккумулятора Galaxy A8. Некоторые владельцы смартфона от Samsung говорят, что причиной поломки динамиков является программное обеспечение.