Apple разрабатывает процессоры для ПК в секретной лаборатории

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Apple с 2020 года планирует использовать в ПК собственные процессоры вместо чипов Intel. В связи с этим в секретной лаборатории началась реализация проекта Kalamata.

Ранее сообщалось, что Apple собирается перейти на собственные процессоры. Это связано с тем, что компания часто переносит сроки производства из-за того, что напрямую зависит от поставок Intel, процессоры которой используются Apple.

Сообщается, что теперь Apple работают над новым техническим обеспечением в секретной лаборатории. Она находится в округе Вашингтон, недалеко от центра компании, в котором решают аппаратные задачи. Известно, что штат лаборатории насчитывает около 20 человек. Некоторых специалистов даже переманили из Intel.

Вышеописанную информацию компания Apple на данный момент никак не прокомментировала.

Напомним, ранее компания запатентовала новое «пуленепробиваемое» стекло для выпускаемых гаджетов. Сверхзащита будет обеспечиваться наличием в стекле множества волокон, которые обеспечат прочность. Возможно, решение сделать дисплеи своих устройств прочнее появилось из-за многочисленных жалоб на то, что устройство слишком хрупкое и разбивается от одного удара.