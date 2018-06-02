«Никто не мог и мечтать»: Новый iPhone получит уникальную особенность

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Ни один смартфон в мире пока не может похвастать опцией, которую готовят для гаджета инженеры Apple.

Уникальную особенность получит новый iPhone, утверждают со ссылкой на собственные источники тайванский портал Economic Daily News. По словам инсайдеров, речь идёт о высокотехнологичной тройной основной камере. По словам экспертов в мире технологий, об этом никто не мог и мечтать, ведь даже две камеры iPhone демонстрируют отличные результаты. Тройная камера станет настоящей революцией. Подобный девайс уже есть у Huawei P20 Pro, однако в случае с iPhone речь идёт о совершенно новом уровне возможностей. В частности, сенсор сможет делать объёмные 3D-модели. Кроме того, съёмка сразу с трёх камер позволит обеспечить возможность 5-кратного зума без потери качества. Также у смартфона благодаря этой особенности будет способность делать хорошие фото в условиях плохой освещённости.

Ранее мы писали, что компания Energizer выпустит смартфон с самой мощной батареей на 16 000 мАч . Новинка должна стать лидером по автономности в сегменте мобильных устройств.