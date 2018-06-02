В сети опубликовали цену и характеристики Nokia 5.1.

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В интернете появились основные характеристики и цена нового смартфона Nokia 5.1., который представят уже в этом месяце.

29 мая анонсировали новую бюджетную линейку смартфонов компании Nokia. В линейку вошли три модели: Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1. Главным моментом в обновленных моделях считается дизайн. Соотношение сторон гаджета составит 18:9, на нем теперь не будет ничего лишнего, так как сканер отпечатка пальца будет располагаться на задней панели устройства. Новую модель будут продавать в трех цветах.

Качество изображения на фото и видео обеспечит разрешение 4К, матрицу экрана составит IPS LCD, что применялось и в некоторых предыдущих бюджетных вариантах смартфона.

Работать новая Nokia будет на базе операционной системы Android 8.1 Oreo. Объем памяти составит 2 Гб ОЗУ , а на флеш-накопителе – 16 Гб.

Основная камера составляет 16 мегапикселей, а фронтальная сделана с наличием широкоугольного объектива. Данная функция полезна для любителей селфи, так как с этим смартфоном не понадобится монопод.

Среди недостатков отмечается чип MediaTek Helio P18, который недостаточно хорошо охлаждается, вследствие чего есть риск нагрева устройства. Однако гаджет имеет достаточно высокую производительность для выполнения на нем стандартных задач.