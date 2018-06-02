Xiaomi выпустила новую беспроводную мышь по максимально низкой цене

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Компания не останавливается в производстве новинок. Сегодня общественности представили новую беспроводную мышку по рекордно низкой цене.

Набирающая обороты китайская компания Xiaomi сделал анонс новой мышки. Разработчики утверждают, что «Mi Wireless Mouse Youth Edition», таково название новинки, отлично подойдет для работы в офисе.

Во-первых, лаконичный дизайн впишется в офисную атмосферу. Во-вторых, симметричная форма позволит пользоваться мышкой, как левшам, так и правшам. И, наконец, у мышки полностью отсутствуют провода, а соединение с компьютером обеспечивается не с помощью Bluetooth, а благодаря радиочастоте в 2,4 ГГц. Для того, чтобы подключить мышь, достаточно вставить в устройство USB-приемник.

Новая мышь весит всего 70 г, а габариты - 157 × 102 × 36 мм. Устройство выпустят в двух цветах – белый и черный. Боковые корпуса прорезинены, что делает мышь приятной наощупь. Щелчки устройства совершенно не слышны. Отмечается, что мышка будет функционировать до 3 миллионов щелчков, то есть гарантия составляет 5 лет ежедневного пользования.

Новая беспроводная мышь выпускается по максимально низкой цене – всего за 7,6 долларов, то есть 49 юаней, а это даже меньше пятисот рублей.