Nokia выпустит смартфон с безрамочным экраном за 190 евро

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29 мая сотрудники компании сообщили все технические характеристики смартфона, который выпустят уже в июле.

Ожидается, что начальная стоимость нового безрамочного смартфона Nokia 5.1 будет от 190 евро. Телефон выпустят уже в июле, после чего его выставят на продажу во всех торговых точках. Представитель компании рассказал, что вместе с новым смартфоном они представят еще две модели: Nokia 3.1, Nokia 4.1. В общей сложности, цена телефона будет колебаться от 190 до 250 евро, в зависимости от комплектации устройства. Сам телефон имеет камеру в 16 МП, датчик движения и аккумулятор емкостью в 2970 мАч. В смартфоне стоит процессор MediaTek Helio P18, что некоторые разработчики посчитали недостатком.