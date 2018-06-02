Анонс смартфона Samsung Galaxy Note 9 отменили из-за толщины стекла

Сегодня, 01:15

Вице-председатель компании решил отсрочить официальную презентацию смартфона в связи с техническим переоснащением.

СМИ оглашали, что презентация нового Galaxy Note 9 предполагается в середине июля, при том, что продажи планировались на начало августа или даже конец июля. Однако с презентацией решили повременить. Это связано с тем, что вице-председатель Ли Чэ-юн побоялся конкуренции с двумя китайскими компаниями.

Посетив предприятия Oppo и Vivo, Чэ-юн пришел к выводу, что новый смартфон не сможет конкурировать с телефонами, которые производятся в Китае. Основной причиной стал экран толщиной 0,5 мм, создать который Samsung не в силах.

В итоге Чэ-юн потребовал от своих инженеров разрабоать корпус с таким же экраном в самые короткие сроки. Как следствие, выпуск нового Galaxy Note 9 скорее всего совпадет с выпуском новинок от Apple, то есть в сентяябре.

Отмечается, что подобные изменения не только приведут к задержке выпуска телефона на несколько недель, но и повысят цену на устройство.