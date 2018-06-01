«М.Видео» и Huawei запланировали ряд маркетинговых акций

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С 1 июня компании объявят о появлении несколько выгодных предложений.

Крупнейший российский ритейлер «М.Видео», а также китайский производитель электронной техники Huawei, запланировали ряд совместных маркетинговых акций. Компании обещают, что покупатели останутся довольны, ведь в рамках новых предложений можно будет получить флагманские смартфоны по выгодной цене, а также стать обладателем гарантированных подарков. В частности, посетителям магазинов сети «М.Видео», желающим приобрести смартфоны Huawei P20 и Huawei P20 lite, обещают бонус в виде портативной акустики. Покупателям же Huawei Nova 2i подарят другие полезные аксессуары. Акция действует с 1 июня по 2 июля.

Ранее мы писали, что сеть магазинов розничной торговли «Связной» предлагает своим клиентам приобрести флагманский смартфон Samsung Galaxy S9 за 1 рубль.