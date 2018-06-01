Новое поколение видеокарт Nvidia покажут в августе

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Эксперты прогнозируют, что, с учётом данной информации, ожидать запуска следующей генеарции GTX стоит не ранее, чем к концу года.

В сеть просочился график мероприятий на конференции Hot Chips 30, проведение которой намечено на август 2018 года. Среди прочего здесь указано, что на форуме выступит команда Nvidia, которая расскажет про новое поколение видеокарт. Планируется, что тогда же представители компании покажут новые модели графических ускорителей. Эксперты прогнозируют, что, если это действительно так и будет, то запуск нового поколения GTX состоится не ранее, чем к концу гогда. Некоторое время назад появилась информация, что очередной флагман Nvidia дебютирует в июле. Стоимость новинки составит порядка 600 долларов.

Ранее в NVIDIA констатировали серьёзное падение спроса на видеокарты для майнинга. Данный продукт на рынке более не востребован в таком объёме, как ранее, на заре популярности криптовалют.