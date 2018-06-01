Названа цена на Honor Play с революционной технологией Huawei

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Новинку планируется представить уже 6 июня. Полное название девайса пока держится в секрете.

В сети появились некоторые данные о смартфоне семейства Honor Play. В частности, названа цена на девайс, который, к слову, получит революционную технологию Huawei. Что это будет за функционал, пока не известно. Предполагается, что речь идёт о фирменной прошивке Kirin OS 1.0, разработанной специалистами Huawei на базе Linux. Что же до стоимости новой модели Honor Play, то она составит порядка $515. По некоторым данным, гаджет укомплектуют однокристальной системой Kirin 970. Она, как известно, весьма успешно уже используется во флагманских моделях Huawei P20 и З20 Pro. Премьера смартфона ожидается уже 6 июня.

Ранее мы писали, что в Китае начали принимать предзаказы на бюджетный смартфон Vivo Z1. Новинка предлагается по цене в $280. Несмотря на скромный ценник, девайс получит вополне приличный набор опций.