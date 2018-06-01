Стали известны характеристики игрового смартфона ASUS ROG

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Релиз новинки, вероятнее всего, состоится на выставке Computex 2018, которая пройдёт на Тайвани через несколько дней.

Инсайдеры «слили» в сеть технические характеристики игрового смартфона ASUS Republic of Gamers (ROG). Если верить опубликованным данным, новинка получит 6-дюймовый AMOLED-экран. В качестве процессора здесь выступает Qualcomm Snapdragon 845, а также 8 Гб ОЗУ и 128 или даже 256 Гб ОЗУ. Аккумулятор устройства имеет ёмкость в 4000 мАч. Также присутствуют стереодинамики и сдвоенная основная камера. Особенностью ASUS ROG стало наличие системы охлаждения, которая предотвращает перегрев компонентов устройства, а также защищает игроков от ожогов. Ожидается, что премьера девайса состоится уже на днях в рамках технологической выставки Computex 2018, которая стартует 5 июня в Тайбэе на Тайвани.

Ранее мы писали, что смартфон Samsung Galaxy Note9 с Exynos 9810 «засветился» в бенчмарке Geekbench. Девайс продемонстрировал куда более серьёзные показатели, нежели вариант со Snapdragon 845.