iPhone SE 2 получит «монобровь» меньше, чем у iPhone X

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Выявить внешнее различие удалось ещё до премьеры смартфона благодаря появлению в сети фотографии защитной плёнки для дисплея гаджета.

Смартфон iPhone SE 2 получит вырез «монобровь» на экране меньше, чем у iPhone X. Новинка переймёт ключевую особенность популярного девайса, однако не будет копировать его дизайн. Это следует из фотографии, размещённой на днях в twitter известного инсайдера Сони Диксона. На снимке представлены защитные плёнки для экранов iPhone SE 2 и iPhone X. Эксперты уже пришли к выводу, что чрезмерно малая площадь в верхней части экрана не позволит разместить здесь полноценную систему камер TrueDepth для работы технологии Face ID. В пользу этого предположения говорит и то, что iPhone SE 2, предположительно, будет позиционироваться, как бюджетный смартфон, а потому на столь дорогостоящее оборудование Apple тратиться, вероятнее всего, не будет.

Ранее мы писали, что в сеть попали снимки работающего iPhone SE 2. Релиз гаджета намечен на сентябрь этого года.