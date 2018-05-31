Появились первые снимки с камеры Xiaomi Mi 8

Сегодня, 22:07

Лэй Цзюнь, исполнительный директор компании, опубликовал в Сети три фотографии, сделанные на новый смартфон Xiaomi Mi 8 с одного ракурса, но в разное время суток.

На снимках запечатлен финансовый центр Пин Ан в Шеньчжене. Отмечается, что качество деталей достаточно высокое, как и фото в целом, а цвета очень яркие и насыщенные.

Анонсируя Xiaomi Mi 8 говорилось о том, что смартфон будет оснащен двумя камерами с искусственным интеллектом, а также светодиодной вспышкой. Фронтальная камера будет иметь расширение на 12 мегапикселей, а основная– 20 мегапикселей.

Напомним, ранее говорилось о том, что компания выпустит два смартфона – Comet и Sirius. Устройство Comet будет с безрамочным экраном.

Ранее было сделано заявление, что Xiaomi Mi 8 и Mi 8 SE станут лучшими камерофонами производителя.