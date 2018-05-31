Магазин JD продаёт флагманский OnePlus 6 по сниженной цене

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В рамках акции новинку можно приобрести на $99 дешевле, чем у других продавцов.

Магазин JD предлагает приобрести по сниженной цене флагманский смартфон OnePlus 6. Ритейлер продаёт девайс дешевле остальных продавцов в связи и с грядущим днём рождения. Напомним, что девайс оснащён 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем, топовым чипом Snapdragon 845, имеет 6 Гб ОЗУ, 64Гб ПЗУ, сдвоенную камеру на 16 и 20 Мп, а его аккумулятор не имеет равных по скорости зарядки. При том, что в среднем на рынке девайс предлагают по цене $560, JD просит за новинку на $99 меньше – всего $450. Заказать акционный OnePlus 6 можно по промокоду YIJIAPHONE. При этом ритейлер предупреждает, что количество предложений ограничено.

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