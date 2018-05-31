Смартфон – обман: Xiaomi Mi 8 не стал исключением

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Производители многих новомодных гаджетов нередко прибегают к обману любителей своей продукции. Касается ли это технических характеристик, или внешнего вида – не важно.

Сейчас готовится к выходу на прилавки смартфон – обман. Xiaomi не стала исключением из ряда «преувеличивающих возможности» при анонсе своего очередного флагмана Mi 8.

В Китае 31 мая состоялась презентация новых девайсов. Её центральным участником стал Xiaomi Mi 8. Он получил несколько действительно «крутых» особенностей.

Это касается в частности полноценного сканера в режиме 3D или сканера по пальпированию, встроенного в дисплей. Однако, главной «заманухой» считалось то, что смартфон, якобы, оборудован задней крышкой, являющейся абсолютно прозрачной. Оказалось – обман.

Это выяснили независимые эксперты, которые уже смогли ознакомиться с Xiaomi Mi 8 поближе, и протестировать этот смартфон. Они то и установили, что производитель прибег к афере.

Как оказалось, задняя крышка девайса не обладает прозрачностью. Просто под задним стеклом произведено размещение реалистического стикера. Именно он и даёт пользователю ощущение прозрачности, через которую можно наблюдать все комплектующие.

На самом деле, это лишь картинка в виде специальной пластины с рисунком, прикрывающим системную плату. Как это открытие скажется на продажах Xiaomi Mi 8, покажет время.