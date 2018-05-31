Xiaomi Mi 8 снимает лучше iPhone X

Сегодня, 19:44

Аппарат уже назвали одним из самых лучших на планете. В тестовом режиме он обогнал конкурентов от ведущих производителей мира.

В DxO Mark оценивают камеру смартфона Xiaomi Mi 8 как одну из лучших. По мнению аналитиков, она снимает не хуже Samsung Galaxy S9+ и даже лучше iPhone X. В испытаниях качества Mi 8 сумел набрать 105 баллов при тестировании фото, в видео: 88. Гаджет получил 99 очков за возможности камеры, заняв пятую позицию в перечне. Такое же количество пунктов у Galaxy S9+, чуть ниже расположился Google Pixel 2 с 98 очками и десятый iPhone – 97 баллов.

Лучший камерофон на планете: Huawei P20 Pro, получивший 109 очков. Ниже идут такие смартфоны, как Huawei P20 и HTC U12+. Модель Xiaomi Mi 8 стал наиболее производительным флагманом на планете с процессором Snapdragon 845.