В Сети показали дизайн нового MacBook с сенсорным дисплеем

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Автор видео утверждает, что благодаря своей гибкости новый девайс от Apple можно без лишних усилий превратить в полноценный планшет или iMac.

Дизайн нового MacBook с сенсорным дисплеем показали накануне на ролике в YouTube. Автор канала ConceptsiPhone рассказал о своём видении будущего гибридного ноутбука, выход которого запланирован на 2020 год. В частности, на видео можно заметить, что концепт состоит из двух створок, раскрывающихся на 360 градусов. Лэптоп не имеет физической клавиатуры и представляет собой большой сгибающийся пополам экран. Конструкция ноутбука позволяет в любой момент без лишних проблем превратить его в полноценный iPad или iMac. Концепт получил название MacPad Pro, тем самым намекнув на универсальность гаджета. Инсайдеры сообщили о готовящемся к выходу гибридном ноутбуке неделю назад. По некоторым данным, новинка получит сенсорный дисплей, процессор ARM и будет управляться посредством iOS.

Ранее мы писали, что Apple готовит секретный ноутбук Star. Источники сообщили, что компания в строжайшем режиме ведёт разработку некоего лэптопа.