Новый смартфон Lenovo Z5 обзаведётся градиентным стеклом

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Официальная презентация нового флагманского устройства от китайской компании пройдёт 5 июня. Сейчас в Сети существует немало противоречивой информации, однако недавно инсайдеры недавно дополнили её новыми фактами. В китайские соцсети также попали первые фото новинки.

Оказалось, что Lenovo Z5 обзаведётся градиентным стеклом на задней части устройства. На опубликованных в Сети фотографиях видно, что новый смартфон имеет цвет одной из версий оттенка Aurora. Его использовали для создания другого флагмана Huawei P20. Именно эта компания решила применять в дизайне своего телефона градиент.

Этот оттенок вообще выглядит очень неплохо, переливаясь перламутром зелёного и фиолетовых цветов, который изменяется в зависимости от того, как на смартфон падает свет.

Исходя из данных о наличии в Lenovo Z5 стеклянной панели, можно сделать вывод, что устройство получит функцию беспроводной зарядки.