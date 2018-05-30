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Аналитики заметили, что рыночная стратегия крупнейших китайских компаний почти всегда совпадает с внешнеполитическим курсом официального Пекина. Деятельность корпорации Xiaomi лишнее тому подтверждение.

Россия вошла в число восьми стран, где будет продаваться Xiaomi Mi 8, об этом свидетельствует рекламный постер, выпущенный к сегодняшней презентации нового смартфона. По мнению экспертов, менеджеры компании отметили интерес российских пользователей к своей продукции. Россиян, в первую очередь, привлекает сбалансированность цены и качества. Китайским разработчикам удалось до минимума снизить себестоимость смартфонов, однако, не за счет потери качества.

Смартфон Xiaomi Mi 8 руководим операционной системой Android 8.1. Экран по общемировым канонам, появившимся в конце прошлого сезона, имеет соотношение сторон 18:9 с диагональю 6,2 дюйма. Процессор Qualcomm Snadragon 845 не нарушает традиций Xiaomi. Смартфон Xiaomi Mi 8 оснащен как дактосканером, расположенном прямо в экране, так и сканером распознавания лица пользователя.