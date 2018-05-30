OnePlus 6 разблокировали распечатанным фото лица

Вчера, 23:45

29 мая пользователь Twitter из Нидерландов под именем @rikvduijn опубликовал пост, где ему удалось обойти систему блокировки OnePlus 6 с помощью обычной распечатки лица.

Парень опубликовал видео в социальной сети с подписью «Я распечатал свое лицо на бумаге, чтоб разблокировать свой OnePlus 6 просто ради веселья…и это сработало». На вложении видно, как другой молодой человек держит в руках заблокированный смартфон, подносит к лицу распечатанное фото владельца и система легко предоставляет доступ к телефону.

Напомним, что создатели оснастили смартфон технологией SenseTime, предоставленной китайской компанией по безопасности. Разработка тестировалась не единожды, но такой простой и наивный способ обмануть ее был упущен.

Пост быстро набрал популярность в интернете и на данный момент сообщается, что к разработчикам поступили просьбы объяснить недоработку.

На днях пользователи были также недовольны новым обновлением OnePlus 6 при установке которого исчезла понравившаяся многим функция возможности настройки уведомлений и времени на экране блокировки.