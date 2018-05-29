Новая вариация Samsung Galaxy Note 9 может получить увеличенную память

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Производители гаджетов изыскивают разнообразные способы для того, чтобы привлечь покупателей. Естественно, не осталась в стороне от этого и крупнейшая южнокорейская корпорация, продвигающая свою новинку.

Как стало известно, новая вариация Samsung Galaxy Note 9 может получить существенно увеличенную память. «Оперативка» составит 8Гб с возможностью расширения до 512 Гб.

До настоящего времени максимумом возможностей Samsung Galaxy Note 9 было 6 и 256 Гб. Как повлияет увеличенная память на стоимость смартфона, не сообщается.

Известно, что по своей конфигурации он будет напоминать Galaxy Note 8.

Разработчик не предоставил информации, будет ли новая вариация девайса ограничена конкретным рынком или станет доступной во всём мире.