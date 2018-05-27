«Ростех» создал для силовиков первый в РФ телефон с криптозащитой

Сегодня, 08:10

В рамках подмосковного форума «День передовых технологий правоохранительных органов-2018» концерт «Автоматика» презентовал коммуникационный девайс с шифратором для защиты конфиденциальной информации.

Первый в РФ телефон с криптозащитой «Ростех» намерен предложить как правоохранителям, так и коммерческим компаниям, у которых также имеются деловые тайны. Уникальный гаджет поступит в свободную продажу, поэтому обзавестись им сможет любой желающий. В проекте «Автоматики» (входит в ГК «Ростех») реализована разработка «Круиз-К», позволяющая вести дуплексные разговоры при коммуникации с обычным IP-адресом (открытый режим) и с криптографической защитой данных (закрытый). Второй режим предусматривает взаимодействие криптозащищенного телефона с аналогичной аппаратурой.

Для силовиков, власти и предпринимателей очень важной сохранить конфиденциальность рабочей информации, поэтому «Ростех» создал телефон, владелец которого может совершенно не переживать за тайну переговоров, подчеркнул Виталий Струговец, пресс-секретарь государственного концерна.

Ранее в «Ростехе» не увидели в санкциях США против Ирана помехи для строительства ТЭС в городе Бендер-Аббас.