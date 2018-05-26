Apple готовит секретный ноутбук Star

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Лэптоп может стать первым ноутбуком компании с CPU ARM.

Компания Apple готовит секретный ноутбук под кодовым названием Star. Источники в структуре компании утверждают, что это некий секретный ноутбук, разработка которого осуществляется в строжайшем режиме. В настоящее время он находится на стадии прототипа, поэтому неясно, когда девайс будет представлен официально. По некоторым данным, он может стать первым ноутбуком Apple с CPU ARM, а также флагманом новой линейки.

Инсайдеры утверждают, что лэптоп загружается с использованеим интерфейса EFI (Extensible Firmware Interface), применяемого в устройствах серии Mac. Также есть сведения, что работать Star будет под управлением модифицированной iOS.

Ранее эксперты предостерегли покупателей от приобретения MacBook у Apple. Специалисты отметили, что цены на технику американской компании часто завышены.