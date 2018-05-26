OnePlus 6 превзошёл флагманы Samsung Galaxy S9 и iPhone X

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Показатели китайского смартфона оказались выше, чем у топовых гаджетов от Apple и Samsung.

В Сети появились результаты тестирования аккумуляторных батарей ведущих смартфонов, среди которых выделился представленный недавно OnePlus 6. Девайс превзошёл по автономности флагманы Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ и вплотную приблизился к iPhone X. При этом по скорости зарядки OnePlus 6 не оказалось равных. Так, в частности, если верить итогам тестирования, то при одинаковой нагрузке китайский смартфон держит заряд 8 часов и 10 минут, в то время, как смартфоны Samsung – 7 часов 23 минуты и 8 часов 5 минут соответственно. iPhone X здесь показал результат 8 часов и 41 минута. Абсолютным лидером стал iPhone 8 Plus, который продержался на одном заряде 10 часов и 35 минут. Лучшим же по скорости подзарядки безапелляционно оказался OnePlus 6. Ему на пополнение запаса энергии потребовалось всего 80 минут, в то время, как флагманы Samsung заряжаются более 90 минут. Хуже всех в данном отношении проявил себя iPhone X. Ему для полной зарядки нужно более трёх часов.

Ранее мы писали, что Samsung «подколол» OnePlus 6 рекламой смартфона Galaxy A8+.